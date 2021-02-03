مدير إدارة الحماية المدنية سابقًا يكشف أسباب استمرار الحريق لليوم الرابع على التوالي

فسر اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة سابقًا، أسباب استمرار حريق عمارة فيصل لمدة أربع أيام متواصلة.





وقال "عبدالقادر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "مساحة الأدوار المشتعلة تصل إلى 3000 متر وبها حجم كبير من المخزونات في مكان مصمت بخرسانة قوية".



