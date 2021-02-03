مدير خط نجدة الطفل يكشف أخر تطورات ضحية ختان القناطر
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:02 ص
كـسـاب أحـمـد
قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، على محاولة فاشلة لإجراء عملية ختان على يد ممرض، قائلًا: " ما حدث أمر مزعج خاصة بعد تغليظ الوزراء للعقوبة وتشديدها بالأخص على الفريق الطبي لكن فوجئ المجلس بواقعة ختان جديدة بالأمس:.
وتابع "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء: "لولا الطبيب المحترم في مستشفى قليوب العام الذي ابلغ عن واقعة وصول فتاه إلى المستشفى مصابة بنزيف وجرح في الاعضاء التناسلية، نتيجة محاولة إجراء عملية ختان، حيث قام الوالد باستدعاء ممرض في عمر 70 سنة على المعاش، واجرى العملية بطريقة عشوائية".
وأضافك "النيابة باشرت الاجراءات وألقت القبض على الوالد والممرض وتم حبسهما، وخرجت الطفلة من المستشفى "، مؤكدًا أن المجلس يتابع الامر وحالة الطفلة لتقديم الدعم النفسي والرعاية الصحية إن لزم الامر مبينًا أن العقوبة وفقًا للقانون التي ستطال الممرض والوالد تكون وفقًا للقانون الحالي عقوبة حبس لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن سبع لمن أجرى العملية، وبالنسبة للاب الذي طلب ذلك إجراء الختان ستطاله عقوبة الحبس، بما لا يقل عن سنة، ولا يزيد عن ثلاث سنوات".
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