خاص.. أربع أعمال سينمائية لشيماء سيف توقفت بسبب كورونا

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كشفت الفنانة شيماء سيف عن أعمال السينمائية القادمة، وذلك عقب نجاح مسلسلها "في بيتنا روبوت" والذي لاقى إعجاب الجماهير.



وقالت "سيف" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تشارك في عدد من الأعمال السينمائية منها "العنكبوت"،"البعض يذهب للمأذون مرتين"،"تسليم أهالي" لدنيا سمير غانم"، "أحمد ناطر دم" ولكن لم يتم عرضهم بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد ومن المقرر عرضهم عقب انتهاء هذه الظروف.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء سيف مشاركتها في مسلسل "في بيتنا روبوت" مع عدد من الفنانين منهم عمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.