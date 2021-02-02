شيماء سيف تكشف لـ"الفجر الفني" الصعوبات التي واجهتها في مسلسل "في بيتنا روبوت"

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كشفت الفنانة شيماء سيف عن الصعوبات التي واجهتها أثناء تصوير مسلسل "في بيتنا روبوت" والذي حقق نجاحا كبيرا.



وقالت "سيف" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن الصعوبات التي واجهتها في تأدية دور "روبوت" هو طول وقت التصوير، واضطرارها للثبات دائما أثناء التصوير حتى تصل لعدم تحريك رموشها، وعدم التحرك بطبيعتها لكونها حديد كما يتطلب الدور.



مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.