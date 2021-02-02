"أصعب مشهد".. شيماء سيف تكشف لـ"الفجر الفني" كواليس مشهدها بدون شعر

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كشفت الفنانة شيماء سيف، عن كواليس المشهد الذي ظهرت به بدون شعر في مسلسل "في بيتنا روبوت"، والذي لاقى إدهاش الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت "سيف" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه كان مشهد صعب جدا، لرغبتها دائما في الظهور بشكل جيد، ولكن تفاجئت بأنه أصبح من ألذ المشاهد في المسلسل رغم صعوبته عليها.



وأضافت شيماء سيف أن هذا المشهد هو من أصعب المشاهد التي أدتها في المسلسل.



مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.