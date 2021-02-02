فوز مياه الدقهلية وشيكو والخيارية وعمال المنصورة بالقسم الثالث

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أقيمت ٤ مباريات ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة للمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث بينما تأجل لقاء كهرباء طلخا ونبروه ، منية سمنود و شبان بدواى بسبب مباريات كأس مصر بينما يواجه ميجاسبورت غدا ضيفه السنبلاوين.

شيكو تمكن من تحقيق فوز غالى وثمين على حساب مستضيفه شربين بهدفين مقابل هدف وحيد فيما واصل مياه الدقهلية مطاردة أهل القمة بالفوز خارج الديار على مستضيفه دقادوس بنتيجة ٣-١.

عمال المنصورة حقق فوزا غاليا بهدف على حساب ضيفه العنيد شباب الأمير بينما تعرض المنزلة لهزيمة جديدة على ملعبه بالجمالية أمام الخيارية بنتيجة ٣-١.

ترتيب المجموعة التاسعة

1_نبروه 22 نقطة

2_شيكو 22 نقطة

3_مياة الدقهلية 22 نقطة

4_بلقاس 16 نقطة

5_عمال المنصورة 15 نقطة

6_شربين 14 نقطة

7_منية سمنود 12 نقطة

8_ميجا سبورت 12 نقطة

9_السنبلاوين 11 نقطة

10_كهرباء طلخا 9 نقاط

11_الخيارية 9 نقاط

12_دقادوس 7 نقاط

13_شبان بدواى 6 نقاط

14_المنزلة 4 نقاط

15_الأمير 4 نقاط