مسؤول بشركة قروض: "الناس خدت مننا 40 مليون جنيه علشان يحطوها عند المستريح"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
كشف عمر محمود، أحد مسؤولي إحدى شركات القروض المتناهية الصغر في الصعيد، إن مستريح المنيا تسبب في اقتراض عدد كبير من المواطنين بقروض وصلت إلى 40 مليون جنيه، من أجل إيداعها لدى " مستريح " المنيا " المدعو " مستمر حسين " من شركته فقط، متوقعًا أن تصل إجمالي المبالغ التي قام المواطنون باقتراضها من بقية الشركات إلى 300 مليون جنيه

وتابع "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء،: "دورنا كشركة هو تقديم القروض للمشروعات متناهية الصغر، بعد إستيفاء الشروط اللازمة لمعاينة المشروع المزمع إقامته، لكن للاسف بعض المقترضين لا يقيمون هذه المشروعات ويقومون بتوجيه حصيلة القروض للنصابين مثل مستمر " حسين " مستريح المنيا ".

وأضاف: "للاسف فيه ستات حصلت على قروض كبيرة ومنحتها لمستريح المنيا... وحسين ده ظاهرة يجب أن تدرس في جانبين الاول أنه تسبب في سحب المودعين لاموالهم من البنوك مما يسبب ركود إقتصادي في البلاد ـأما الامر الثاني فقد دفع هذا " المستريح " المواطنين للحصول على قروض مشروعات وقاموا بمنحها له مما أدى لظهور ظاهرة " التعثر

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