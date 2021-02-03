غادة والي: 534 مسار حول العالم لتسهيل عمليات الاتجار بالبشر

قالت غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إن هناك 534 مسار حول العالم لتسهيل عمليات الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أنه تم رصد استغلال الفتيات في بعض المناطق النائية في آسيا وتهريب الأطفال للعمل في المحاجر والمناجم والمزارع بشكل قصري في بعض الدول.





وأضافت "غادة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أن هناك 489 قضية تهريب بشر من 71 دولة، موضحة أن الظاهرة الأهم حاليًا أن التهريب والاتجار أصبح بالاشتراك مع مواطنين من نفس الدولة التي يتم التهريب منها.



