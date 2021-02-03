السيناريوهات المتوقعة لتعامل "الكونغو" مع سد النهضة بعد رئاسة الاتحاد الأفريقي (فيديو)

قالت الدكتورة هبة البشبيشي، متخصصة في الشؤون الإفريقية، إن زيارة رئيس الكونغو الديمقراطية لمصر تعكس قوة العلاقات بين البلدين.





وتابعت البشبيشي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مصر تدعم القارة الأفريقية بصورة كبيرة، والقاهرة دائما مصدر أمان للأفارقة».





وتوقعت احتمالية اتجاه الكونغو إلى طرح قضية سد النهضة للتصويت داخل الاتحاد الأفريقي بعد توليها رئاسة الاتحاد، إضافة إلى احتمال عقد الكونغو جلسات تفاوض دورية مع الدول الثلاث، معربة عن تخوفها من إمكانية حدوث استقطاب داخل الاتحاد الأفريقي عبر التكتلات المتواجدة داخله.





وأضافت «تصرفات إثيوبيا تتسم بالرعونة والعجرفة، وحال عدم التزامها بالقرارات المستقبلية للاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو، ستواجه تعليق العضوية بالاتحاد، فضلا عن احتمالية مواجهة عقوبات اقتصادية.



