بحضور محافظ مرسى مطروح... التنسيق الحضاري يعقد حوار مجتمعي بشيوخ وشباب سيوة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي

وأسس ومعايير حماية الطابع المعماري والعمراني للواحة عقد اللواء أ. ح " خالد شعيب " محافظ مرسى مطروح حوار مجتمعي ممثلي جهاز التنسيق الحضاري برئاسة المهندس "محمد ابو سعده " وفريق عمل الجهاز والدكتور هشام البرملجي عميد كلية التخطيط العمراني وممثلي هيئة التخطيط العمراني وشيوخ القبائل السيوية وممثلي نواب سيوة ومجموعة من الشباب وذلك لمناقشة اسس ومعايير الحفاظ علي الهوية العمرانية لواحة سيوة تمهيدا لعرضها علي المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية ومشروع تطوير واحياء الساحة المطلة علي قلعة شالي الأثرية والمحيط العمراني لها، الذي أعده الجهاز بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني وكلية التخطيط العمراني بجامعه القاهرة، وذلك بمقر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

صرح رئيس الجهاز بأنه تم عرض الدليل إلارشادي الذي وضعه الجهاز لحماية الطابع العمراني والمعماري لواحة سيوة التراثية، وذلك طبقا لاسس ومعايير الحفاظ وحماية المناطق التراثية ذات الطابع المعماري المتميز التي وضعها الجهاز وتحديد نطاق الحماية للواحة التراثية. وتم تقسيم نطاقات الحماية طبقا للدليل الإرشادي لمدينة سيوة إلي ٧ مناطق تراثية وهي " سيوة، اغورمي، جبل الموتى، جبل الدكرور،.، قرية الزيتونة، قارة ام الصغير، وام الصير".

واوضح ابو سعده أن مشروع التطوير يهدف للحفاظ. على النسيج العمراني للمنطقة المحيطة بقلعة شالي وتحسين الصورة البصرية، كما تم توضيح كيفية التعامل مع. العمران بشكل يحقق الفائدة للمجتمع القائم به ويسمح بتنفيذمشروعات سياحية رائدة بالواحة ومشروع التطوير سيتم تنفيذة بالتعاون بين المحافظة والجهاز واوضح رئيس الجهاز إن المرحلة الاولي من مشروع التطوير تستهدف تطوير واعادة صياغة ميدان الجامع بالواحة وكذلك تحسين الصورة البصرية للعمران المطل على الميدان بحيث يكون لها شكل يتناسب مع الطابع التراثي لها وتكون الواجهات بألوان ترابية تتناسب مع طبيعة الواحة، كما سيتم تنسيق الفراغ العام المحيط بقلعة شالي بشكل يخدم السياحة بالواحة من حيث عناصر فرش الفراغ العام بالقلعة ومدخلها " ومسارات المشاة،الإنارة، المقاعد العامة،، مسارات للدراجات، وحل المشكلات المرورية وقد أشاد اللواء خالد شعيب بمشروع التطوير الذي يهدف إلي رفع القيمة الجمالية للواحة مضيفا أن هذا المشروع يعمل علي تطبيق النسق الحضاري بالواحة وهو ما يتماشى مع توجيهات السيد الرئيس في تطوير واحة سيوة وجعلها مقصد سياحي عالمى.

كما أبدي شيوخ القبائل والنائبة البرلمانية فتحية السنوسي سعادتهم البالغة بعد عرض مشروع التطويرالذي يحقق القيم الجمالية للواحة وارجاعها لشكلها التراثي الأصلي مما يرفع القيمة العمرانية والاقتصادية والسياحية للواحة وتوفير فرص عمل لشباب الواحة.

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