رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: أزمة كسر ماسورة المياه ستنتهي خلال ساعة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
علق المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على تكدس حركة السيارات قبل محور ٢٦ يوليو في الاتجاه نحو ميدان لبنان، وذلك بسبب كسر ماسورة مياه رئيسية عند منطقة هايبر.

وتابع "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"،مساء الثلاثاء: " كسر ماسورة المياه حدث في تمام الساعة السادسة مساء تقريبًا، وتوجهنا كجهاز للموقع واتضح أن الكسر به خط مياه نقيه قطره 800 ملم يعمل يمر بمحور 26 يوليو، يعمل على تغذية مناطق متعددة في الجيزة ،ابو رواش".

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: "الكسر كان مفاجيء في منطقة كوبري مشاة هايبر 1 ".

وأكد أن جهاز المدينة نجح في كسح المياه بنسبة 60% من كمية المياه المتراكمة وتم فتح خمس حارات مرورية وتبقى الخط البطيء سيتم الانتهاء منه خلال ساعة من الان.

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