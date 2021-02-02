الجنيه الاسترليني يسجل أعلى مستوى في 8 أشهر أمام اليور

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
سجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوى في ثمانية أشهر أمام اليورو الثلاثاء لكنه تراجع مقابل الدولار مع إشارة محللين إلى أن بنك انجلترا المركزي ربما يترك الباب مفتوحا أمام أسعار فائدة سلبية.

وبحلول الساعة 1655 بتوقيت جرينتش، كان الاسترليني مرتفعا 0.18 مقابل العملة الأوروبية عند 88.09 بنس لليورو بينما تراجع 0.14 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.3642 دولار.

وفي تحديث لتوقعاته للجنيه الاسترليني مقابل كل من الدولار واليورو حتى نهاية 2021، قال بنك (آي إن جي) الهولندي إنه يتوقع أن يصل الاسترليني إلى 85 بنسا مقابل اليورو وأن يتخطى مستوى 1.50 دولار هذا العام.

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