الجنيه الاسترليني يسجل أعلى مستوى في 8 أشهر أمام اليور

سجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوى في ثمانية أشهر أمام اليورو الثلاثاء لكنه تراجع مقابل الدولار مع إشارة محللين إلى أن بنك انجلترا المركزي ربما يترك الباب مفتوحا أمام أسعار فائدة سلبية.





وبحلول الساعة 1655 بتوقيت جرينتش، كان الاسترليني مرتفعا 0.18 مقابل العملة الأوروبية عند 88.09 بنس لليورو بينما تراجع 0.14 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.3642 دولار.



