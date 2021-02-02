نشرة حوادث الفجر: "احتمالية تجدد اشتعال النيران".. مصادر تكشف آخر تطورات حريق عقار الدائري

لتنفيذ أعمال كوبري الفردوس.. تحويلات مرورية أعلى محور المشير طنطاوي





تأجيل نظر منع عائلة مبارك من التصرف في أموالهم لمايو المقبل



أجلت المحكمة الاقتصادية نظر قرار "منع عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من التصرف في أموالهم".. وذلك لجلسة 4 مايو المقبل لتقديم المستندات.ولمزيد من التفاصيل

أجلت المحكمة الاقتصادية نظر قرار "منع عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من التصرف في أموالهم".. وذلك لجلسة 4 مايو المقبل لتقديم المستندات.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا