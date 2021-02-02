نشرة حوادث الفجر: "احتمالية تجدد اشتعال النيران".. مصادر تكشف آخر تطورات حريق عقار الدائري

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

"احتمالية تجدد اشتعال النيران".. مصادر تكشف آخر تطورات حريق عقار الدائري

كشفت مصادر أمنية عن آخر التطورات بشأن العقار المُشتعل داخله النيران والمُطل على الطريق الدائري بنطاق مركز كرداسة، شمالي قطاع أكتوبر. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو إثر كسر ماسورة مياه

ظهرت كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو، إثر كسر ماسورة مياه، مساء اليوم الثلاثاء، وجار إصلاحها والعمل على سحب الكثافات المرورية وعودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لتنفيذ أعمال كوبري الفردوس.. تحويلات مرورية أعلى محور المشير طنطاوي

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن مواصلة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور وذلك تزامنًا مع الإستمرار في تنفيذ أعمال رفع الكمرات الخرسانية الخاصة بكوبرى الفردوس المستحدث أعلى محور المشير طنطاوي الغربى، ومواصلة إجراء بعض التحويلات المرورية لمدة ستة أيام إضافية وذلك إعتبارًا من الساعة 10مساء وحتى 6 صباحًا من اليوم الإثنين حتى يوم الأحد القادم بالإضافة إلى الغلق الكلى يوم الخميس 422021 من الساعة 10 مساءًا حتى الساعة 6 من صباح يوم السبت. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تأجيل نظر منع عائلة مبارك من التصرف في أموالهم لمايو المقبل

أجلت المحكمة الاقتصادية نظر قرار "منع عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من التصرف في أموالهم".. وذلك لجلسة 4 مايو المقبل لتقديم المستندات.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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