خاص.. شيماء سيف تكشف عن تأثير دورها في "في بيتنا روبوت" لدى الجمهور

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي
كشفت الفنانة شيماء سيف عن رجع الصدى الذي قدمه دورها في مسلسل "في بيتنا روبوت"، وتأثيره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "سيف" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن دورها في المسلسل أثر بشكل كبير في الجمهور، حيث أن عدد من الجمهور يناديها بإسمها كـ"روبوت" في المسلسل وهو "زومبا".

وعبرت شيماء سيف عن سعادتها بنجاح المسلسل وإعجابه للجماهير بجميع فئاتهم، كالأطفال والأسرة بشكل عام حيث أنه عمل مناسب لجميع الفئات.

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

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