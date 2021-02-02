يوڤيتش يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة بالدوري

أعلن البوسني دراجان يوڤيتش المدير الفنى للنادي الاسماعيلي عن قائمة فريقه التي تستعد لملاقاة نادي سموحة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وجاءت قائمة يوڤيتش الاولى على النحو الآتي:-





حراسة المرمى : محمد صبحي ، محمد مجدي





خط الدفاع : محمد عمار ، كاستيلو ، محمد هاشم ، محمد بيومي ، محمود البدري ، رضوان شريفي ، حسين السيد ، عبد الله جمعة .





خط الوسط: محمود عبد العاطي “دونجا” ، عمر الوحش ، محمد حسن، عماد حمدي ، نادر رمضان ، محمد عادل ، محمد صادق، محمد الشامي .





خط الهجوم : شكري نجيب ، اري بابل ، فخر الدين بن يوسف، بينسون شيلونجو .





و شهدت القائمة استبعاد أحمد مصطفى و أحمد مدبولي و مدحت فقوسة لأسباب مختلفة، بينما وقع الاختيار على الثلاثي حسين السيد و عبد الله جمعة و محمد حسن للتواجد في قائمة الدراويش لأول مرة بعد انضمامهم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية



