بيت بوتيجيج أول مثلي يتبوأ منصبا وزاريا في أمريكا

دخل رئيس بلدية ساوث بيند السابق بولاية إنديانا الأمريكية بيت بوتيجيج التاريخ اليوم الثلاثاء، إذ أصبح أول رجل مثلي الجنس بشكل علني يفوز بتأكيد مجلس الشيوخ لإدارة إدارة وزارية.

وتم تأكيد وبوتيجيج الذي عين وزيرا للنقل، حصل على 86 صوتا مؤيدا له مقابل 13 معارضا.

ويعتبر بوتيجيج (39 عاما) المنافس السابق للرئيس جو بايدن في الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، أصغر أعضاء حكومة بايدن، ووزارته لها سلطة على الطرق السريعة الفيدرالية وخطوط الأنابيب والحركة الجوية والسكك الحديدية، ويعمل بها حوالي 55 ألف شخص.