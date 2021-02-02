بيت بوتيجيج أول مثلي يتبوأ منصبا وزاريا في أمريكا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
وكالات

دخل رئيس بلدية ساوث بيند السابق بولاية إنديانا الأمريكية بيت بوتيجيج التاريخ اليوم الثلاثاء، إذ أصبح أول رجل مثلي الجنس بشكل علني يفوز بتأكيد مجلس الشيوخ لإدارة إدارة وزارية.

 

وتم تأكيد وبوتيجيج الذي عين وزيرا للنقل، حصل على 86 صوتا مؤيدا له مقابل 13 معارضا.

 

ويعتبر بوتيجيج (39 عاما) المنافس السابق للرئيس جو بايدن في الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، أصغر أعضاء حكومة بايدن، ووزارته لها سلطة على الطرق السريعة الفيدرالية وخطوط الأنابيب والحركة الجوية والسكك الحديدية، ويعمل بها حوالي 55 ألف شخص.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مثلي بيت بوتيجيج امريكا

أخبار تهمك

نجم الأهلي يوجه رسالة خهاصة للجماهير الحمراء

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 9 ساعات

أول قرار من باتشيكو بعد هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

باتشيكو يوضح أسباب الخسارة من المحلة

منذ أقل من ساعتين

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل بسبب عدم المشاركة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مصطفي محمد يسجل أولى أهدافه مع جالطة سراي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

خسارة بحوالي ٦ ملايين.. مالك عقار فيصل المُشتعل يكشف تفاصيل خسائر الحريق

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ حوالي 3 ساعات

كلوب يصدم جماهير ليفربول

منذ ساعة و 16 دقيقة

باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

مسؤول "مثلي الجنس" يعلن نيته الترشح لرئاسة الولايات المتحدة

جو بايدن: قرار الترشح في الانتخابات الرئاسية لم يتخذ بعد

بايدن: الانتخابات الأمريكية المقبلة ستكون الأهم في 100 عام

استطلاع: بايدن يتصدر ترشيحات الديمقراطيين لرئاسة أمريكا

مرشح ديمقراطى للانتخابات الأمريكية يدعو لوقف الحروب والعودة للاتفاق النووى

تصريح مثير لأول مرشح رئاسي أمريكي شاذ جنسيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:37 م

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

12:59 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

07:00 م

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع