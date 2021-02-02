إزالة أعمال بناء مخالف داخل نادي المهندسين بالإسكندرية (صور)

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أصدرت محافظة الإسكندرية، قبل قليل، بيانا، أكدت فيه أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن محاربة البناء المخالف والتصدي لأي محاولات بناء مخالف في المهد وإزالتها فورا تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، رصدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عدة بلاغات من جهات مختلفة تفيد وجود أعمال إنشاءات مباني بالطوب الأحمر، ومنشآت خشبية جاري القيام بها داخل نادي المهندسين الكائن بشاطيء سابا باشا نطاق حي شرق.



وأضافت، أنه على الفور قام المسئولون بحي شرق بفحص تلك الأعمال وتبين من المعاينة صحة ما ورد بالبلاغات وأن الاعمال تتم دون الحصول علي التراخيص اللازمة بالمخالفة للقانون وللقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، مما تحتم معه إزالتها فورا وبالكامل.



وتابعت: بناء عليه قام حي شرق بالتنسيق مع وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير قرارا بإيقاف تلك الأعمال وتحرير محضر مخالفة رقم 18 لسنة 2021. وصدر بناء على ذلك قرار بإزالة تلك الأعمال المخالفة. وتم تنفيذ هذا القرار فور صدوره من السلطة المختصة بتاريخ ١ ٢ ٢٠٢١، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن لفرض سيادة القانون.