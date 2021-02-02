إزالة أعمال بناء مخالف داخل نادي المهندسين بالإسكندرية (صور)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أصدرت محافظة الإسكندرية، قبل قليل، بيانا، أكدت فيه أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن محاربة البناء المخالف والتصدي لأي محاولات بناء مخالف في المهد وإزالتها فورا تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، رصدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عدة بلاغات من جهات مختلفة تفيد وجود أعمال إنشاءات مباني بالطوب الأحمر، ومنشآت خشبية جاري القيام بها داخل نادي المهندسين الكائن بشاطيء سابا باشا نطاق حي شرق.

وأضافت، أنه على الفور قام المسئولون بحي شرق بفحص تلك الأعمال وتبين من المعاينة صحة ما ورد بالبلاغات وأن الاعمال تتم دون الحصول علي التراخيص اللازمة بالمخالفة للقانون وللقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، مما تحتم معه إزالتها فورا وبالكامل.

وتابعت: بناء عليه قام حي شرق بالتنسيق مع وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير قرارا بإيقاف تلك الأعمال وتحرير محضر مخالفة رقم 18 لسنة 2021. وصدر بناء على ذلك قرار بإزالة تلك الأعمال المخالفة. وتم تنفيذ هذا القرار فور صدوره من السلطة المختصة بتاريخ ١ ٢ ٢٠٢١، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن لفرض سيادة القانون.
إزالة أعمال بناء مخالف داخل نادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
إزالة أعمال بناء مخالف داخل نادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
إزالة أعمال بناء مخالف داخل نادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
إزالة أعمال بناء مخالف داخل نادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
إزالة أعمال بناء مخالف داخل نادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
إزالة أعمال بناء مخالف داخل نادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
إزالة أعمال بناء مخالف داخل نادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
إزالة أعمال بناء مخالف داخل نادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
إزالة أعمال بناء مخالف داخل نادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
إزالة أعمال بناء مخالف داخل نادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
إزالة أعمال بناء مخالف داخل نادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
إزالة أعمال بناء مخالف داخل نادي المهندسين بالإسكندرية (صور)

أخبار تهمك

نجم الأهلي يوجه رسالة خهاصة للجماهير الحمراء

منذ ساعة الا ربع

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل بسبب عدم المشاركة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصطفي محمد يسجل أولى أهدافه مع جالطة سراي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 10 ساعة

خسارة بحوالي ٦ ملايين.. مالك عقار فيصل المُشتعل يكشف تفاصيل خسائر الحريق

منذ ساعة

باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

باتشيكو يوضح أسباب الخسارة من المحلة

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من باتشيكو بعد هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ 38 دقيقة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 9 ساعات

كلوب يصدم جماهير ليفربول

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:37 م

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

12:59 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

07:00 م

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع