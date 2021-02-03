هل سيتم إجلاء المواطنين العالقين بعد قرار السعودية الأخير؟ "مصر للطيران" تجيب

قال كابتن طيار عمرو فهمي أبوالعينين، رئيس شركة مصر للطيران، تعليقا على إمكانية عودة المصريين لمصر، بعد قرار السلطات السعودية بمنع استقبال القادمين إليها من 20 دولة بينها مصر والامارات.





وقال رئيس شركة مصر للطيران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء: "نتذكر قرار تعليق الطيران السابق مع بداية الجائحة، في الفترة من 19 مارس حتى 1 يوليو 2020 عندما عاد التشغيل لم تعد مطارات السعودية تعمل حينها، ومع ذلك قمنا بتسيير رحلات تتوجه لمطارات المملكة دون ركاب ونعود بالمصريين، متوقعًا أن يتم نفس الإجراء الآن مع تكرار منع استقبال القادمين للأراضي السعودية".





وأردف قائلا: "بنسبة كبيرة سيحدث ذلك مجددًا خاصة أن السعودية بها الان معتمرين مصرين وزائرين، خاصة في موسم الإجازات السابق، حيث سيجري التنسيق مع القطاع التجاري في شركة مصر للطيران، حيث سيتم تسيير رحلات بدون ركاب لنقل المصريين من السعودية للقاهرة".



