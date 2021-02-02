شيماء سيف تكشف لـ"الفجر الفني" كيف جاءت مشاركتها في مسلسل "في بيتنا ربوت"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تحدثت الفنانة شيماء سيف، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "في بيتنا روبوت"، والذي تشارك به بجانب عدد من النجوم والذي حقق نجاحا كبيرا وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "سيف" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن كيفية استقبالها لدور الروبوت في مسلسل "في بيتنا روبوت" أنهم كانو يجهزون لعمل به أربع أبطال ولكن كان ينقصهم الفكرة، حيث أنه كان من المقرر أن يتكون المسلسل من 45 حلفة وكل 15 حلقة يتواجد نفس الأبطال ولكن بأدوار مختلفة وعندما جاءت لها الفكرة فرحو بها جدا.

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

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