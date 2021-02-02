أوبرا ملك يستقبل "جنة هنا" الجمعة المقبلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
مي مرسي

قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد للبيت الفنى للمسرح أن العرض المسرحي "جنة هنا " يعود مجددا على مسرح أوبرا ملك برمسيس ليبدأ ليالي عرضه هذا الأسبوع من يوم الجمعة المقبل 5 فبراير ويومى السبت والأحد 6و7 فبراير الجاري، على ان يقدم أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع فى الساعة السابعة والنصف مساء.

"جنة هنا" من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير أحمد الشريف، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر.

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