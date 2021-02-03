نشأت الديهي لضحايا مستريح المنيا: "اللي يشيل قربة مخرومة تخر عليه"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الأجهزة الامنية تمكنت من القبض على "حسين. م"، والمعروف بالمستريح، وأحد معاونيه "الحاج.ح. م" من قرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطهما في جمع مبالغ مالية من المواطنين تجاوزت مليار و500 مليون جنية بحجة استثمارها في الرخام والتصدير لدولة الصين، موضحًا أن هذه الواقعة حدثت بمحافظة المنيا التي يفترض أنها من أكثر المحافظات فقرًا.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن هذه القضية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فهم مجموعة من الناس ينصبوا على مجموعة اكبر من الناس تحت ستار أنه استثمار أفضل من البنوك التي بها ربا.





وتابع: "من وضع أمواله مع المستريح طماع، والنصابين مستغلين، فهناك زواج محارم بين الاستغلال والطمع أنتج لنا ظاهرة المستريح رغم كثرة التحذيرات من هذه الاستثمارات والمطالبة بالتوجه للبنوك"، مشددًا على أنه غير متعاطف مع أي شخص تعرض للنصب من هؤلاء النصبين، معقبًا للمواطنين الذين تعرضوا للنصب: "اللي يشيل قربة مخرومة تخر عليه ولا تلوموا سوى أنفسكم، أنتو طماعين وتستثمروا أموالكم في الخفاء الحكومة هتعملكم إيه".



