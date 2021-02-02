الأوقاف: بناء المرافق العامة التي تخدم المواطن تقدم على المساجد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن رؤية البرلماني محمود بدر تحترم وتقدر، لافتا إلى أن بناء المستشفيات والمدارس وجميع ما يخدم مصالح الناس هو مقدم على بناء المساجد.

وأضاف الشيخ جابر طايع، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الأوقاف دائما تحرض المواطنين على التبرع والانفاق في وجوه الخير المتعددة.

وأوضح أن المواطنين يشعرون بأن التبرع لبناء المسجد هو الصدقة الوحيدة الجارية، لكن الوزارة تقول إن جميع ما يخدم المواطن يكرس بأنه صدقة جارية.

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