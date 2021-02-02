"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
عقب كابتن طيار عمرو فهمي أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران، على الاجراءات التنفيذية التي ستعقب قرار المملكة العربية السعودية بمنع استقبال القادمين إليها من 20 دولة من بينها مصر والامارات، قائلًا: "القرار صدر من ساعه تقريبًا فقط من وزارة الداخلية السعودية، ونحن في إنتظار تعميم وزارة الطيران المدني السعودي وايضًا وزارة الطيران المصرية".

وتابع رئيس شركة مصر للطيران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"،: "مصر لديها رحلات يومية لمطارات جدة بمتوسط رحلتين إلى ثلاثة يوميا والدمام والرياض والمدينة المنورة بمتوسط رحلتين يوميًا، بالاضافة لثلاث رحلات اسبوعية للقصيم، فضلًا عن المطارات الاسبوعية التي تنطلق من مطارات أخرى مثل مطار الاسكندرية إلى جدة وغيرها وهي رحلات أسبوعية ".

وكشف أن يوم الغد من المفترض أن تنطلق عشر رحلات إلى مطارات السعودية، سينطلق منها ستة رحلات وسيتم محاولة تأخير الاربعة المتبقية وتغيير المواعيد الخاصة بها.

وأضاف: "غدا ستنطلق رحلات من القاهرة إلى جدة في تمام الساعة 14.30 والمدينة المنورة 14.50 والدمام في تمام التاسعة والعاشرة صباحًا، فضلًا عن الرياض التي ستنطلق رحلتها في الساعة 8.20 صباحًا، بالاضافة لرحلة اخرى ستنطلق بعد منتصف الليلة إلى القصيم وفي السابعة والنصف صباحًا ستتحرك من مطار برج العرب ".

وحول الرحلات التي سيتم إلغائها قال: مبدئيًا الرحلات التي سيتم إلغائها ستكون في الغد وغير مؤكدة حتى الان هي رحلة القاهرة جدة في تمام الساعة 23.35 والدمام في 11.45 مساء والرياض 11.50 مساء

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