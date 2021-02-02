رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يكشف تطورات الكسر المفاجئ بماسورة مياه بالشيخ زايد

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كشف المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، آخر تطورات الكسر المفاجئ بماسورة مياه أمام مدينة الشيخ زيد بأكتوبر وهو ما تسبب في تكدس المرور بالمنطقة بعد تدفق كميات كبيرة من المياه في المنطقة.



وقال "الشربيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه تم شفط 60% من كميات المياه وفتح 70% من الطريق أمام حركة المرور للقادم من 6 أكتوبر والشيخ زايد للمتجه إلى ميدان لبنان عن طريق محور 23 يوليو.



وأشار إلى أنه يجري حاليًا استمرار عمليات شفط المياه خلال ساعة من الآن، موضحًا أنه يجري حاليًا عمليات الإصلاح لماسورة المياه خلال أربع ساعات من الآن.