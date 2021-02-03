أئمة الأوقاف يشتكون من عدم صرف كافة البدلات منذ شهرين

اشتكى عدد من أئمة إدارة حلوان، وإدارة حدائق حلوان من عدم صرف كافة البدلات الخاصة بهم منذ شهرين وحتى الآن والتي تتجاوز حوالي ثلث رواتبهم، وصرفت إدارة أوقاف حلوان وإدارة الحدائق مرتبات شهر يناير فقط دون البدلات.





وتواصل عدد من الأئمة مع " الفجر " وطلبوا عدم ذكر أسمائهم، خوفا من التنكيل بهم، أنه حتى الآن لم تصرف بدلات شهر يناير لأئمة إدارة حلوان، أما أئمة إدارة حدائق حلوان لم تصرف لهم بدلات شهرين كاملين هم ديسمبر ويناير.





وأضاف الأئمة: سألنا قالوا في الإدارة المشكلة إن المدير المالي تم نقله، علما بأن كافة المديريات صرفت شهر ديسمبر فقط، والمشكلة كلها في مديرية أوقاف القاهرة رغم أن أغلب المديريات صرفت لهم.





في سياق آخر، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، أن عدد الأئمة الذين حصلوا على حافز الإثابة بحكم قضائي بلغ 150 إمامًا مشيرة إلى أن هناك توجه لدى بعض الأئمة في الحصول على حقوقهم في حافز الإثابة من 2011 بشكل قانوني.





وأكدت فتوى مجلس الدولة وجوب الاعتداد بمبلغ الـ 350 جنيها، المقرر لتحسين دخل الأئمة في الفترة السابقة على 1 يناير 2012 والمستمر صرفه حتى تاريخه، وذلك لدى حساب المتوسط الشهري لنسبة المكافآت والحوافز ومقابل الجهود غير العادية والبدلات التي كانوا يحصلون عليها 31 ديسمبر 2013 وصولا إلى حساب مقدار علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 حال توافر شروط استحقاقها، واستثناء مبلغ الـ250 جنيها المقررة في الفترة من 1يناير 2012 وما بعدها من الدخول في حساب علاوة الحد الأدنى.



