نجم الأهلي يوجه رسالة خهاصة للجماهير الحمراء

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قال ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، إن التواجد في بطولة كأس العالم للأندية حلم يتمنى أي لاعب المشاركة فيها.


وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :"أنا متواجد في بطولة يحلم بها أي لاعب بالمشاركة فيها، وإن شاء الله ننجح في تحقيق شيء للنادي الأهلي والكرة المصرية".

وتابع :"حضرنا إلى قطر ونحن أبطال إفريقيا، ونسعى لتقديم كل ما لدينا من أجل جمهور النادي الأهلي".


وواصل :"فريق الدحيل القطري محترم ونذاكره جيدا وإن شاء الله نطبق تعليمات الجهاز الفني ونحقق نتيجة إيجابية في المباراة".

وعن جمهور الأهلي قال :"تعودنا على تواجد جمهور النادجي في جميع الأماكن التي نتواجد فيها ودائما ما يكون في ظهر الفريق، وإن شاء الله نحقق شيئ يسعدهم".

وتطرق للحديث عن مباراة نهائي إفريقيا أمام الزمالك قال :"هي مباراة لا تنسى على الإطلاق وكانت صعبة للغاية، لأننا واجهنا فريق الزمالك المحترم والقوي، ولكن تفكيرنا كان في التتويج باللقب".

وتابع :"التاريخ لا يذكر الأداء ولكن يذكر النتيجة، وقدمنا مباراة كبيرة في هذه البطولة والتوفيق لا يذهب إلا للمجتهد".

وواصل :"خضنا نهائي دوري أبطال إفريقيا بتركيز كبير ورغبة في تحقيق البطولة، 

وأشار :"أما عن أبرز الكواليس فكانت عندما ارتطمت كرة حسين الشحات بالقائم، وذهبت لأيمن أشرف الذي كان متعصبا وطالبته بالهدوء".


وأوضح :"قبل إحراز أفشة بـ5 دقائق وقمت بإبلاغه بأنه لاعب كبير وقادر على تسجيل هدف الفوز وقيادة الأهلي لتحقيق اللقب".

أما عن الفرحة عقب الهدف الذي سجله أفشة فقال :"كنت فرحان للغاية بهذا الهدف، وبعد تسجيل الهدف طالبنا اللاعبين بضرورة التركيز والحفاظ على النتيجة وهو ما حدث والحمد لله حققنا اللقب".

واختتم حديثه برسالة لجمهور النادي الأهلي قائلا :"طول ما أنتم في ظهرنا سنكون قادرين على إسعادكم إن شاء الله".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

النادى الاهلي الدحيل الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. مصطفي محمد يسجل أولى أهدافه مع جالطة سراي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

خسارة بحوالي ٦ ملايين.. مالك عقار فيصل المُشتعل يكشف تفاصيل خسائر الحريق

منذ ساعة و 6 دقيقة

باتشيكو يوضح أسباب الخسارة من المحلة

منذ أقل من ساعتين

كلوب يصدم جماهير ليفربول

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 9 ساعات

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من باتشيكو بعد هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ 39 دقيقة

نجم الأهلي يوجه رسالة خهاصة للجماهير الحمراء

منذ ساعة الا ربع

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل بسبب عدم المشاركة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاشور: سعداء بالفوز على الترجي.. والأهلي لم يحسم اللقب الإفريقي

إيهاب جلال: سوء أرضية الملعب وراء الهزيمة من الأهلي

علي ماهر: الخسارة أمام الأهلي "عادية"

معلول: تمنيت أن يكون نهائي إفريقيا عربي وكسبت حب وثقة جمهور الأهلي

أول تعليق من صلاح عبدالله بعد فوز الأهلي ببطولة الدوري

قمصان: تركيزنا منصب على مواجهة كانو سبورت وفايلر "مُختلف"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:37 م

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

12:59 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

07:00 م

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع