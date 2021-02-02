نجم الأهلي يوجه رسالة خهاصة للجماهير الحمراء

قال ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، إن التواجد في بطولة كأس العالم للأندية حلم يتمنى أي لاعب المشاركة فيها.









وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :"أنا متواجد في بطولة يحلم بها أي لاعب بالمشاركة فيها، وإن شاء الله ننجح في تحقيق شيء للنادي الأهلي والكرة المصرية".





وتابع :"حضرنا إلى قطر ونحن أبطال إفريقيا، ونسعى لتقديم كل ما لدينا من أجل جمهور النادي الأهلي".









وواصل :"فريق الدحيل القطري محترم ونذاكره جيدا وإن شاء الله نطبق تعليمات الجهاز الفني ونحقق نتيجة إيجابية في المباراة".





وعن جمهور الأهلي قال :"تعودنا على تواجد جمهور النادجي في جميع الأماكن التي نتواجد فيها ودائما ما يكون في ظهر الفريق، وإن شاء الله نحقق شيئ يسعدهم".





وتطرق للحديث عن مباراة نهائي إفريقيا أمام الزمالك قال :"هي مباراة لا تنسى على الإطلاق وكانت صعبة للغاية، لأننا واجهنا فريق الزمالك المحترم والقوي، ولكن تفكيرنا كان في التتويج باللقب".





وتابع :"التاريخ لا يذكر الأداء ولكن يذكر النتيجة، وقدمنا مباراة كبيرة في هذه البطولة والتوفيق لا يذهب إلا للمجتهد".





وواصل :"خضنا نهائي دوري أبطال إفريقيا بتركيز كبير ورغبة في تحقيق البطولة،





وأشار :"أما عن أبرز الكواليس فكانت عندما ارتطمت كرة حسين الشحات بالقائم، وذهبت لأيمن أشرف الذي كان متعصبا وطالبته بالهدوء".









وأوضح :"قبل إحراز أفشة بـ5 دقائق وقمت بإبلاغه بأنه لاعب كبير وقادر على تسجيل هدف الفوز وقيادة الأهلي لتحقيق اللقب".





أما عن الفرحة عقب الهدف الذي سجله أفشة فقال :"كنت فرحان للغاية بهذا الهدف، وبعد تسجيل الهدف طالبنا اللاعبين بضرورة التركيز والحفاظ على النتيجة وهو ما حدث والحمد لله حققنا اللقب".





واختتم حديثه برسالة لجمهور النادي الأهلي قائلا :"طول ما أنتم في ظهرنا سنكون قادرين على إسعادكم إن شاء الله".



