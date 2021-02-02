صراع إنجليزي على نجم إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إيطالية أنه من المحتمل أن يرحل المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان الإيطالي عن صفوف الفريق الإيطالي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن حكيمي انتقل إلى إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 40 مليون يورو قادماً من ريال مدريد الإسباني ولكن النادي الإيطالي لم يدفع حتى الآن أي قسط من قيمة الصفقة.

وأكد الموقع الإيطالي أن مانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي الإنجليزيين يرغبون بالتعاقد مع حكيمي هذا الصيف.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن حكيمي البالغ من العمر 22  عاماً خاض مع إنتر ميلان في الموسم الحالي حتى الآن 27 مباراة في جميع البطولات وسجل 6 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.

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