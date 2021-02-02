الديهي لـ إثيوبيا: "سياسية اللف والدوران لن تنجح مع مصر"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، صرح بأن إثيوبيا تحث على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وتساءل "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء: "هل نذهب لإجراء مفاوضات من أجل استمرار المفاوضات أم من أجل انتهاء المفاوضات والوصول لحل؟"، مشددًا على أن الجانب الإثيوبي يحاول تمييع الأمور واكتساب الوقت.

ووجه رسالة لإثيوبيا قائلا: "سياسية اللف والدوران والمماطلة لن تنجح مع مصر، ومصر لن تقبل تحت أي ظرف أن يفرض عليها أمر واقع، ومصر لديها خطوط حمراء ودبلوماسية خطوط حمراء واضحة للجميع".

ولفت "الديهي"، أن إثيوبيا تتعرض لأزمة اقتصادية طاحنة وتطالب صندوق النقد الدولي بإعفائها من سداد الديون، بموجب برنامج مجموعة العشرين لمساعدة البلدان الفقيرة التي تعاني من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، مما يجعلها ثاني دولة أفريقية تفعل ذلك في الأسبوع الماضي، وقال مسئول بوزارة المالية الإثيوبية: "لم نقم حتى بتلقيح فرد واحد ضد كورونا، لذلك نحن بحاجة إلى إعادة توجيه الموارد التي لدينا نحو ذلك"، مشددًا على أن التنمية لا تأتي تحت أصوات البنادق وإنما تتحقق بالسلام، ومصر تمد أياديها بالسلام.

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