السفير السعودي يكشف سبب منع المملكة استقبال المسافرين من 20 دولة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

عقب السفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير المملكة العربية بالسعودية بالقاهرة، على قرار السعودية بتعليق استقبال غير المواطنين من نحو 20 دولة بينها مصر والامارات العربية المتحدة قائلًا: "نتابع ما يحدث في العالم من تفشي إنتشار فيروس "كورونا"، وزيادة الاصابات، وإتباع دول عدة لإجراءات إحترازية، وفي السعودية وزير الصحة أدلى منذ أيام بتصريحات مهمة أعلن فيها عن رصد زيادة في الاصابات بفيروس كورونا  وإنتشار سريع".

وتابع سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"،مساء الثلاثاء،: "وزارة الصحة السعودية أوصت بضرورة تشديد الاجراءات الاحترازية داخل المملكة في الفترة القادمة لوقف الانتشار السريع الذي لمسته وزارة الصحة ".

وأوضح أن القرار مؤقت لكن مدته مرهونة بتحسن الوضع الوبائي ليس في المملكة العربية السعودية فقط لكن في العالم بشكل عام مؤكدًا أن القرار جاء ليس لضمان سلامة المواطنين السعوديين فقط بل والمقيمين والزائرين للملكة في إطار الاجراءات الاحترازية القائمة في دول العالمية لحمايه العالم ".

وحول شمول القرار لرحلات الترانزيت قال السفير ": القرار واضح يشمل الجميع دون الحالات الاستثنائية ومن سيقدم إلى المملكة سيخضع للحجر لمدة 14 يومًا.. واقصد هنا بالفئات المستثناة يستطيع الدخول للمملكة لكن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنها الحجر الصحي لفترة معينة لضمان عدم حمله للفيروس وهو قرار ينطبق على المواطنين والمقيمين وهو قرار إنساني بالاساس لايتربط بالجنسية ولا بالمقيمين ".

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