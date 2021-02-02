أحمد موسى يناشد المواطنين بتجنب طريق المحور بسبب الشلل المروري (فيديو)
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:21 م
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن منطقة 6 أكتوبر وطريق المحور يشهدان شللا مروريا، بعد حدوث كسر بماسورة مياه.
وتابع خلال برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد": "ماسورة ضربت عطلت البلد، الناس في الشارع بقالها ساعتين بعدما أغرق"، مردفا: "مش كل يوم الناس تقعد في العربيات بالساعات".
وناشد موسى المواطنين بعدم اتخاذ طريق محور 26 بسبب الزحام، واستخدام طريق دهشور أو إسكندرية صحراوي- روض الفرج.
وتابع خلال برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد": "ماسورة ضربت عطلت البلد، الناس في الشارع بقالها ساعتين بعدما أغرق"، مردفا: "مش كل يوم الناس تقعد في العربيات بالساعات".
وناشد موسى المواطنين بعدم اتخاذ طريق محور 26 بسبب الزحام، واستخدام طريق دهشور أو إسكندرية صحراوي- روض الفرج.