أحمد موسى يناشد المواطنين بتجنب طريق المحور بسبب الشلل المروري (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن منطقة 6 أكتوبر وطريق المحور يشهدان شللا مروريا، بعد حدوث كسر بماسورة مياه.



وتابع خلال برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد": "ماسورة ضربت عطلت البلد، الناس في الشارع بقالها ساعتين بعدما أغرق"، مردفا: "مش كل يوم الناس تقعد في العربيات بالساعات".



وناشد موسى المواطنين بعدم اتخاذ طريق محور 26 بسبب الزحام، واستخدام طريق دهشور أو إسكندرية صحراوي- روض الفرج.

