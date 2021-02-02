شلل مروري بسبب كسر بماسورة مياه في أكتوبر.. وتحويلات لحل الأزمة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:20 م
داليا الحسين
كشف المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، تفاصيل الشلل المروري الناتج عن كسر ماسورة مياه بمنطقة 6 أكتوبر.

وقال الشربيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "حدث كسر في خط مياه بجوار كوبري مشاه هايبر، مما أسفر عن تدفق كمية كبيرة من المياه"، مشيرا إلى أن حركة المرور في الاتجاه القادم إلى أكتوبر يعمل بنسبة 100%.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور أجرت تحويلات مرورية لحل الأزمة من بينها تحويلة من مول العرب تجاه محور دهشور، لافتا إلى أنه جاري شفط المياه المتراكمة عبر 10 سيارات.

وأردف "الجزء المعطل من كوبري مشاه هايبر فقط ولمسافة 350 مترا"، لافتا إلى أن إصلاح ماسورة المياه قد يستغرق 3 أو 4 ساعات.

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