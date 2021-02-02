خبير أمن قومي: موقف الكونغو مع مصر عادل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي والأفريقي، إن الكونغو موقفها مع مصر موقف عادل.

وأشار عبد الواحد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، إلى أن دولة الكونغو تشهد صراعات كثيرة من الخارج بسبب ثرواتها الغنية، لأنها تعتبر من أغنى دول العالم.

وأضاف أن الكونغو متفهمة حفاظ الدولة المصرية لحقوقها المائية، وأن يكون هناك اتفاق ملزم بين دول المصب على عملية ملئ سد النهضة.

وأوضح خبير الأمن القومي، أن الكونغو تسعى الوصول إلى صياغة تفهمية بين دول المصب.

أخبار تهمك

كلوب يصدم جماهير ليفربول

منذ ساعة و 14 دقيقة

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل بسبب عدم المشاركة

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من باتشيكو بعد هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

غزل المحلة يُفجر كبرى المفاجآت ويهزم الزمالك في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 10 ساعة

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ 37 دقيقة

عاجل.. موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يوضح أسباب الخسارة من المحلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصطفي محمد يسجل أولى أهدافه مع جالطة سراي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

خسارة بحوالي ٦ ملايين.. مالك عقار فيصل المُشتعل يكشف تفاصيل خسائر الحريق

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:37 م

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

12:59 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

07:00 م

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع