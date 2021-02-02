خبير أمن قومي: موقف الكونغو مع مصر عادل

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قال اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي والأفريقي، إن الكونغو موقفها مع مصر موقف عادل.



وأشار عبد الواحد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، إلى أن دولة الكونغو تشهد صراعات كثيرة من الخارج بسبب ثرواتها الغنية، لأنها تعتبر من أغنى دول العالم.



وأضاف أن الكونغو متفهمة حفاظ الدولة المصرية لحقوقها المائية، وأن يكون هناك اتفاق ملزم بين دول المصب على عملية ملئ سد النهضة.



وأوضح خبير الأمن القومي، أن الكونغو تسعى الوصول إلى صياغة تفهمية بين دول المصب.