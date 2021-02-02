إحالة شقيقين لمحكمة الجنايات شرعا في قتل جاريهما

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
أمرت النيابة العامة، بإحالة شقيقين لمحكمة جنايات الجيزة، لإتهامهما بالشروع فى قتل شقيقين مع سبق الإصرار، في مايو العام الماضي، بمنطقة الطالبية بالهرم.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة، أن المتهمين شرعا فى قتل شقيقين، حيث أعدا لذلك الغرض أسلحة نارية "بندقيتين خرطوش"، وتوجها إلى المكان الذي أيقنا تواجد المجني عليه الأول فيه، وأطلقوا صوبه أعيرة نارية، وما أن حضر المجني عليه الثاني لدرء الاعتداء على شقيقه حتى أطلقا صوبه أعيرة نارية قاصدين قتله، بسبب خلافات سابقة بينهم، إلا أن أثر جريمتهما خاب بسبب تدارك المجني عليهما بالعلاج.

وفضلا عن تهمة الشروع فى القتل، فقد نسبت النيابة العامة للمتهمين حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص.

وبيّنت مصلحة الطب الشرعي، من خلال توقيع الكشف الطبي على المجني عليهما، أن إصابة كل منهما ذات طبيعة رشية وحدثت من مقذوفات رشية معبئة بعيار ناري خرطوش، وتُقدر مسافة الإطلاق بنحو 3 أمتار.. كما أكد تقرير المعمل الجنائي، أن الأسلحة النارية "بنادق خرطوش" المضبوطة مع المتهمين، أسلحة يدوية التعمير والتفريغ غير مششخنة، وصالحة للاستعمال.

واستمعت النيابة خلال التحقيقات التى جرت فى الواقعة، لشهادة الشقيقين المجني عليهما، حيث قال الأول إنه أثناء توجهه لمسكنه عائدا من عمله، تبين له حضور المتهمين من الخلف حال حيازتهم أسلحة نارية، أطلقا منها أعيرة نارية صوبه، نتج عنها إصابته، وما أن حاول شقيقه المجني عليه الثاني نجدته، حتى أطلقا صوبه أعيرة نارية أحدثت إصابته، وأكد المجني عليه أن ذلك بسبب خلافات سابقة بينهم.

وشهد المجني عليه الثاني، أنه سمع صوت إطلاق نار، فترجل من مسكنه إلى مصدر صوت النيران، فأبصر المتهمين حال حيازتهم أسلحة نارية ويطلقان الأعيرة النارية صوب شقيقه المجني عليه الأول، وما أن حاول معاونته فى درء الاعتداء الواقع عليه، حتى أُصيب بطلق ناري.

من جانبه، قال النقيب محمد زكريا، معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، خلال شهادته إنه ولسابق الخلافات بين طرفي الواقعة، انتقل إلى مكان الحادث بعد تلقيه البلاغ، وتمكن من ضبط المتهمين والأسلحة النارية المستخدمة فى الواقعة.

أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ ساعتين

أول قرار من باتشيكو بعد هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من باتشيكو بعد سقوط الزمالك أمام المحلة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للدحيل

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

غزل المحلة يُفجر كبرى المفاجآت ويهزم الزمالك في الدوري

منذ ساعتين

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل بسبب عدم المشاركة

منذ نصف ساعة

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يوضح أسباب الخسارة من المحلة

منذ 35 دقيقة

كلوب يُثني على مينامينو رغم رحيله عن ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك

منذ ساعة

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الزمالك أمام غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصطفي محمد يسجل أولى أهدافه مع جالطة سراي

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:00 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

باتشيكو يوضح أسباب الخسارة من المحلة

08:29 م

باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك

08:03 م

أول قرار من باتشيكو بعد هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة

08:10 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع