إحالة شقيقين لمحكمة الجنايات شرعا في قتل جاريهما

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أمرت النيابة العامة، بإحالة شقيقين لمحكمة جنايات الجيزة، لإتهامهما بالشروع فى قتل شقيقين مع سبق الإصرار، في مايو العام الماضي، بمنطقة الطالبية بالهرم.



وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة، أن المتهمين شرعا فى قتل شقيقين، حيث أعدا لذلك الغرض أسلحة نارية "بندقيتين خرطوش"، وتوجها إلى المكان الذي أيقنا تواجد المجني عليه الأول فيه، وأطلقوا صوبه أعيرة نارية، وما أن حضر المجني عليه الثاني لدرء الاعتداء على شقيقه حتى أطلقا صوبه أعيرة نارية قاصدين قتله، بسبب خلافات سابقة بينهم، إلا أن أثر جريمتهما خاب بسبب تدارك المجني عليهما بالعلاج.



وفضلا عن تهمة الشروع فى القتل، فقد نسبت النيابة العامة للمتهمين حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص.



وبيّنت مصلحة الطب الشرعي، من خلال توقيع الكشف الطبي على المجني عليهما، أن إصابة كل منهما ذات طبيعة رشية وحدثت من مقذوفات رشية معبئة بعيار ناري خرطوش، وتُقدر مسافة الإطلاق بنحو 3 أمتار.. كما أكد تقرير المعمل الجنائي، أن الأسلحة النارية "بنادق خرطوش" المضبوطة مع المتهمين، أسلحة يدوية التعمير والتفريغ غير مششخنة، وصالحة للاستعمال.



واستمعت النيابة خلال التحقيقات التى جرت فى الواقعة، لشهادة الشقيقين المجني عليهما، حيث قال الأول إنه أثناء توجهه لمسكنه عائدا من عمله، تبين له حضور المتهمين من الخلف حال حيازتهم أسلحة نارية، أطلقا منها أعيرة نارية صوبه، نتج عنها إصابته، وما أن حاول شقيقه المجني عليه الثاني نجدته، حتى أطلقا صوبه أعيرة نارية أحدثت إصابته، وأكد المجني عليه أن ذلك بسبب خلافات سابقة بينهم.



وشهد المجني عليه الثاني، أنه سمع صوت إطلاق نار، فترجل من مسكنه إلى مصدر صوت النيران، فأبصر المتهمين حال حيازتهم أسلحة نارية ويطلقان الأعيرة النارية صوب شقيقه المجني عليه الأول، وما أن حاول معاونته فى درء الاعتداء الواقع عليه، حتى أُصيب بطلق ناري.



من جانبه، قال النقيب محمد زكريا، معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، خلال شهادته إنه ولسابق الخلافات بين طرفي الواقعة، انتقل إلى مكان الحادث بعد تلقيه البلاغ، وتمكن من ضبط المتهمين والأسلحة النارية المستخدمة فى الواقعة.