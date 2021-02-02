روتانا سليم تطرح "سكت الكلام" عن حصاد ٢٠٢٠ (فيديو)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي

طرحت المطربه الشابة روتانا سليم أحدث أغانيها بعنوان "سكت الكلام" وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" وجميع مواقع التواصل الاجتماعي.

"سكت الكلام" من كلمات نادر لبيب وألحان دينا صلاح وتوزيع موسيقى ماهر الملاح ومن إخراج محب وديع وجاءت فكره الكليب عن حصاد ما جري من أحداث في سنه ٢٠٢٠ مثل انتشار فيروس كورونا وتفجيرات لبنان وغيرها.

ومن المقرر أن تقوم"روتانا"خلال الفتره القادمه بطرح أحدث اغانيها بعنوان "الرجاله" مع المؤلف والملحن عزيز الشافعي وقد انتهت أيضا من تصويرها علي طريقه الفيديو كليب.

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