نصر علام: هذه خطوط مصر الحمراء في مفاوضات سد النهضة (فيديو)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور نصر علام، وزير المواد المائية الأسبق، إن الكونغو ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، وهذه الدولة تربطها علاقات طيبة جدًا مع القاهرة، لافتَا إلى أن الكونغو ستتولى على رعاية مفاوضات سد النهضة خلال المرحلة المقبلة، وهذا من شانه أن ينعكس على المفاوضات بالإيجاب.

وتابع "علام"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حدد الخطوط الحمراء في مفاوضات سد النهضة خلال لقائه برئيس الكونغو، وهذه الخطوط تتمثل في الحفاظ على حصة مصر المائية، والاتفاق على سياسية تشغيل سد النهضة، بما لا يسبب أضرار جسيمة على الدولة المصرية.

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس للمفاوض المصري بوضع كافة التسهيلات الممكنة لتعظيم توليد الكهرباء للجانب الإثيوبي، مع عدم الإضرار بحصة مصر، والعمل على الوصول إلى اتفاق قانوني لكل الاطراف.

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