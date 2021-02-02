"الفجر" تنعي الدكتور حلمي أحمد الوكيل خبير أسس المناهج وتدريسها

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:30 م
الدكتور حلمي أحمد الوكيل
الدكتور حلمي أحمد الوكيل
تنعى بوابة "الفجر"، الأستاذ الدكتور حلمي أحمد الوكيل رئيس قسم المناهج وطرق التدريس وتطوير المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس وخبير واستشاري تطوير أسس المناهج وتدريسها وتطويرها، والذي وافته المنية عن عمر 85 عاما.

داعين المولى عز وجل أن يلهم الأهل الصبر والسلوان، وأن يتغمد الله الفقيد برحمته وواسع مغفرته، وأن يجعل مثواه الجنة.

يذكر أن الدكتور حلمي، ساعد في تخريج أجيال وأجيال من أساتذة في هذا التخصص من كلية التربية جامعة عين شمس وجامعة المللك عبد العزيز ال سعود (أم القري) بالمملكه العربية السعودية وجامعة العين وعجمان  بدولة الامارات.

والدكتور حلمي زوج الدكتورة عليه عبد المنعم الأستاذة بجامعة الأزهر ووالد الدكتور خالد حلمي بالمركز القومي للبحوث و المحاسب محمد حلمي والأستاذة هاله ومها حلمي الوكيل.

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