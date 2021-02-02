"أبو مازن" يطمئن على صحة سفير دولة فلسطين بمصر بعد إصابته بكورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
دعاء جمال

أجرىرئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم الثلاثاء، أتصالا هاتفيا بزوجة سفير فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، مطمئنا على صحته، عقب إصابته بفيروس "كورونا".

 

وتمنى "أبو مازن"، للسفير دياب اللوح الشفاء العاجل، فيما شكرت زوجة السفير دياب اللوح، سيادة الرئيس على هذا الاتصال والاهتمام.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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