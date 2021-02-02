أروابارينا يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي بالدوري

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
محمد زويد
أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة إنبي في الدوري الممتار.

ويحل بيراميدز ضيفا على إنبي في الخامسة من مساء الثلاثاء على استاد بتروسبورت في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامي - أسامة جلال.

خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - ايريك تراوري - اسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي - دييجو رولان.

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