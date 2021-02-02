الأهلي كامل العدد في مران اليوم استعدادًا لمواجهة الدحيل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
علي نبوي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  مرانه الرابع مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ‏جامعة قطر، في إطار الاستعداد لمواجهة الدحيل بعد غدٍ الخميس، في مستهل مشوار الفريق ‏بكأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.‏

جاء مران اليوم قويا وبمشاركة جميع اللاعبين، ووسط تركيز شديد من الجميع، واشتمل على ‏الجوانب الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال ضربة البداية أمام ‏الفريق القطري.‏

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه الأخير غدا في الثامنة والنصف مساء بتوقيت الدوحة، السابعة ‏والنصف بتوقيت القاهرة، في إطار الاستعداد لضربة البداية أمام الدحيل.‏

ويحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مؤتمرًا صحفيًّا غدًا خاصًّا بالحديث عن مباراة ‏الدحيل. ويقام المؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، داخل قاعة المؤتمرات بملعب المدينة ‏التعليمية الذي يحتضن اللقاء.‏

المعروف أن الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وسبق ‏له الفوز بالمركز الثالث في البطولة، والتتويج بالميدالية البرونزية.‏

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موسيماني النادى الاهلي الدحيل

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