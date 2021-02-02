مؤتمر صحفي لمدرب الأهلي للحديث عن مواجهة الدحيل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي
يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء، وذلك للحديث عن مباراة الدحيل المقرر لها بعد غدٍ الخميس، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

ويقام المؤتمر في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس داخل قاعة المؤتمرات الخاصة بملعب المدينة التعليمية الذي يحتضن اللقاء.

وكان الفريق قد واصل تدريباته على ملعب جامعة قطر، في الوقت الذي تخضع فيه البعثة لإجراءات طبية مشددة، وفقا للترتيبات التي وضعتها اللجنة المنظمة للبطولة منذ سفر الفريق من القاهرة.

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