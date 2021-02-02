شاهد.. تفاصيل إستراتيجية الدولة لاستعادة الرونق التاريخي للمواقع الأثرية بالقاهرة الفاطمية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إستراتيجية الدولة لاستعادة الرونق التاريخي للمواقع الأثرية في القاهرة الفاطمية والتراثية.

وقال "طلعت" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن هناك توجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء للعناية بالقاهرة الفاطمية والتراثية جنبًا إلى جنب مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن مصر بهذه الإستراتيجية تريد توصيل رسالة إلى العالم بأن مصر لا تلغي القديم وتهتم بالحديث فقط، مؤكدًا أن القاهرة الفاطمية والتراثية تمثل عمق تاريخي وجذور أصيلة للعاصمة الإدارية الجديدة ولذلك يتم حاليًا تطوير الأحياء القديمة وتقديم رؤية شاملة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطوير ساحة المشهد الحسيني في قلب القاهرة الفاطمية وتطوير ميدان السيدة عائشة.

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