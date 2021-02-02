باتشيكو يوضح أسباب الخسارة من المحلة





أبدى البرتغالي جايمي باتشيكو الأسباب التي قادت فريقه الزمالك للخسارة من غزل المحلة بهدف واحد مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء لحساب مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي أن الفريق قدم مباراة متوازنة طوال أحداثها وهدف فوز المحلة جاء بصورة غير متوقعة على الأطلاق وسنغلق تلك الصفحة ونستعد لما هو قادم".





وشدد على أن ضياع الكثير من الفرص التهديفية حال دون تحقيق النقاط الثلاثة وسط التواجد في وسط الملعب رغم طرد التونسي فرجاني ساسي.