عامر زيان يعبر عن إعجابه بجديد الإماراتية أحلام

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
لمياء علي


أعرب الفنان اللبناني ​عامر زيان​ عن إعجابه الشديد بأغاني طرحتها الفنانة الإماراتية أحلام، من ألبومها الجديد "​فدوة عيونك​".

وكتب في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً:" الله ألله شو حلوين أغنية الفرقا وأغنية فدوة عيونك عم أسمعهون هلأ فعلا عمل رائع وتستاهلين يا أحلى ملكة مبروك"، بدورها ردت الفنانة الإماراتية أحلام على زيان كاتبةً:" أتشرف فيك".

يذكر أن الألبوم يتضمن 24 أغنية باللهجة الخليجية، منهم: "فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك".

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