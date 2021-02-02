عامر زيان يعبر عن إعجابه بجديد الإماراتية أحلام

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أعرب الفنان اللبناني ​عامر زيان​ عن إعجابه الشديد بأغاني طرحتها الفنانة الإماراتية أحلام، من ألبومها الجديد "​فدوة عيونك​".



وكتب في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً:" الله ألله شو حلوين أغنية الفرقا وأغنية فدوة عيونك عم أسمعهون هلأ فعلا عمل رائع وتستاهلين يا أحلى ملكة مبروك"، بدورها ردت الفنانة الإماراتية أحلام على زيان كاتبةً:" أتشرف فيك".



يذكر أن الألبوم يتضمن 24 أغنية باللهجة الخليجية، منهم: "فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك".