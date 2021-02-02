زراعة الفيوم: تحرير 7 محاضر لمحلات مبيدات بدون ترخيص

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شدد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، علي جهاز المكافحة بالمديرية بقيادة المهندس فؤاد محمد، مدير عام إدارة المكافحة بالمرور المستمر على مصانع الكيماوبات ومحلات بيع المبيدات والمخصبات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات.



خلال ذلك قامت إدارة المكافحة قسم الرقابة على المبيدات الزراعية والمخصبات بالمديرية بقيادة المهندس فكري سلطان رئيس قسم الرقابه على المبيدات بشن حملة تفتيشية موسعة على محلات ومخازن بيع المبيدات الزراعية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



حيث تم المرور على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمحافظة الفيوم بمركز اطسا وبندر الفيوم، وقد تم تحرير عدد 7 محاضر لمحلات بدون ترخيص وتراخيص منتهيه وتم احالةجميع المخا لفات إلى النيابة العامة.

