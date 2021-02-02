مصرع شخص في حادث مروري بطريق "القاهرة ـ أسيوط" الزراعي

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لقي شخص مصرعه، في حادث مروري بطريق "القاهرة أسيوط" الزراعي، جنوب محافظة الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفي بطريق " القاهرة إسكندرية" الزراعي.



ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة والاستماع إلى أقوال شهود العيان تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص في طريقها إلى مركز أبو النمرس، حاول قائدها تفادي سيارة أخرى فاصطدم بدراجة نارية ودهس قائدها.



وطارد الأهالي السائق المتسبب في الحادث وأمكن ضبطه وتسلميه إلى قوات الأمن للتحقيق معه.



وجرى نقل جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.