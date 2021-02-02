ميركل ترحب بالنتائج الخاصة بلقاح "سبوتنيك V" الروسي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
وكالات

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن ترحيبها بالنتائج التي نشرتها مجلة "لانسيت" العلمية الطبية حول فعالية لقاح "سبوتنيك V" الروسي العالية.

 

وأشارت إلى أن "أي لقاح سيكون مرحبا به، ولكن هناك حاجة ماسة لتسجيله من قبل الاتحاد الأوروبي"، واصفة البيانات المنشورة في مقال "لانسيت" بأنها "جيدة".

 

وأعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي الثلاثاء أن مجلة "The Lancet" العلمية المرموقة نشرت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

 

وقال مدير الصندوق كيريل دميترييف، إن "البيانات التي نشرتها المجلة تثبت أن "سبوتنيك V" ليس أول لقاح مسجل في العالم فحسب، بل هو أيضا أحد أفضل اللقاحات، فهو يحمي بشكل كامل من الحالات الخطيرة لفيروس كورونا، وفقا للبيانات التي جمعها وقيمها خبراء مستقلون".

 

وأظهر لقاح "سبوتنيك V" فعالية بلغت 91.6% مقارنة مع 62.1% لـ"أسترازينيكا"، و50.4% لـ"سينوفاك" و79.3% لـ"سيتنوفارم".

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