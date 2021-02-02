هشام إسماعيل: "عملت إعلان اخدت فيه 2000 جنيه ..والناس افتكرت إني واخد 2 مليون"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قال الفنان هشام إسماعيل، إنه شارك في مسرحية "قهوة سادة" التي نجحت بشكل كبير جدًا، وقدم بعض الإعلانات، وبعد انتهاء الإجازة، تقدم للحصول على إجازة لمدة عام آخر، ولكن البنك رفض التجديد، معقبًا: " عملت إعلان اخدت فيه 2000 جنيه، كانوا فكرني في البنك واخد 2 مليون جنيه".

وتابع "إسماعيل"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه استقال من البنك بسبب رفض التجديد، وكان في هذا الوقت يعمل في مسرحية "قهوة سادة" بشكل تطوعي ولا يحصل على أي أجر، ولكنه قدم بعد ذلك عدة إعلانات مع طارق نور، وقدم دورًا في فيلم "إبراهيم الأبيض"

ولفت إلى أن الفنان أحمد مكي عندما شاهد "قهوة سادة" اختاره للعمل في فيلم "طير إنت"،وقدم العديد من الشخصيات في هذا الفيلم، وبعد ذلك شارك مع الفنان أحمد مكي في مسلسل "الكبير".

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