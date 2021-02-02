"علي الألفي" يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي

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تستعد ساقية الصاوي لاستقبال حفل غنائي للمطرب على الألفي نجم "ذا فويس" يوم السبت 6 فبراير على مسرح النهر الساعة السابعة والنصف مساءً.



يذكر أن على الألفي، مطرب وملحّن ومنتج موسيقى مصرى، بدأ نشاطه منذ سن مبكرة من غناء فى الطفولة ثم في كورال الجامعة وحاز على لقب سوبر ستار الجامعة بقناة السويس بعد حصوله على أفضل صوت على مستوى الجامعة أربع سنين متتالية. بدأ مشواره الاحترافى في القاهرة عام 2007 من خلال فرق الشباب في دار الأوبرا وغيرهم، اشتهر بغناء الشارات وتترات المسلسلات والأفلام.



يعود فريق بلاك تيما مجددًا لجمهور الساقية فى حفل جديد احتفالًا بعيد الحب يوم السبت 13 فبراير على مسرح النهر الساعة 6 مساءً.



تأسس فريق بلاك تيما فى عام 2004 بأعضائها الثلاثة الأساسيين: أمير صلاح الدين، أحمد بحر، محمد عبده. كانت البداية بورشة عمل لكلمات وألحان أغنياتهم التي سيقدموها عبر فريقهم الغنائى "بلاك تيما".



يتميز الفريق بتقديم أنواع موسيقية مختلفة مثل: ريجي - بلوز - جاز - راب - هيب هوب - خماسى (نوبى) - روك، مما جعل صوت موسيقاهم قريبة لكل الأذواق، بكلمات من قلب الشارع المصري تعبر عن أفكار الناس بمختلف أعمارهم وطبقاتهم.





