"أوبك+" تتوقع عجز في سوق النفط رغم انخفاض الطلب

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
تتوقع "أوبك+" تتوقع أن تُبقي تخفيضات الإنتاج العميقة سوق النفط العالمية في حالة عجز حتى نهاية العام، رغم خفض المجموعة توقعاتها لنمو الطلب في 2021، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة أنباء رويترز.


وأشارت الوكالة إلى أن اللجنة الفنية المشتركة للتحالف، التي اجتمعت اليوم الثلاثاء، راجعت توقعات الطلب والتزام الدول بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها. وتعقد لجنة وزارية اجتماعا لمراجعة وضع السوق غدا الأربعاء.

وبموجب تصور أساسي، تتوقع اللجنة الفنية نقصا في المعروض في سوق النفط على مدار 2021، يبلغ ذروته عند مليوني برميل يوميا في مايو، بحسب الوثيقة.

وأظهرت الوثيقة أن المجموعة تتوقع العجز رغم تقليصها نمو الطلب النفطي المتوقع هذا العام إلى 5.6 مليون برميل يوميا، بما يقل 300 ألف برميل يوميا عن أحدث تقدير صادر عن أوبك.

وفي ظل استمرار تداعيات الجائحة، كانت أوبك قد خفضت توقعها للطلب مرارا منذ يوليو 2020.

وذكرت الوكالة، أنه في تصور محتمل بديل يتضمن نموا أقل للطلب، تتوقع اللجنة الفنية أن تتحول السوق إلى فائض في أبريل وديسمبر، وفقا للوثيقة.

وفي أعقاب تخفيضات إنتاجية قياسية من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+)، صعدت أسعار النفط من مستويات تاريخية منخفضة سجلتها العام الماضي في ظل تأثير الجائحة على السفر والذي عصف بالطلب.

وفي معاملات اليوم، بلغ خام برنت القياسي أعلى مستوياته في نحو عام عند حوالي 58 دولارا للبرميل.

ويتوقع التصور الأساسي للجنة الفنية المشتركة أن يتعافى الطلب على النفط إلى 97.9 مليون برميل يوميا في ديسمبر، بما يقل نحو مليوني برميل يوميا عن مستويات ما قبل الجائحة، بحسب رويترز.

ونقلت الوكالة عن مصدران في أوبك، إنه من المستبعد أن يسفر اجتماع اللجنة الفنية والاجتماع الوزاري يوم الأربعاء عن توصية بأي تعديلات على سياسة إنتاج النفط.

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