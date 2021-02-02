تاجيل مباريات الجولة الثانية عشر للقسم الثاني بالصعيد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني

قررت لجنة مسابقات القسم الثانى بالاتحاد المصرى لكرة القدم إجراء تعديل على موعد إقامة مباريات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى والتى كان من المقرر إقامتها السبت القادم الموافق 6/2/2020 لتقام الثلاثاء 9/2/2020 .

وجاء قرار اللجنة ونظرا لإقامة مباريات الدور التمهيدي الرابعة لبطولة كأس مصر ولاتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة بدورى القسم الثانى .

وتشهد مواجهات الجولة الثانية عشر بمجموعة الصعيد مواجهات هامة حيث يستضيف قنا الرياضى نظيره مركز شباب سمسطا ويحل شبان قنا ضيفا على الشرقية للدخان .

ويستضيف الالمونيوم نظيره المنيا فيما يستضيف بترول اسيوط نظيره بنى سويف .

ويحل اسمنت اسيوط ضيفا على تليفونات بني سويف ويحل الفيوم ضيفا على كيما اسوان ويستضيف ديروط نظيره الإعلاميين .

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