تاجيل مباريات الجولة الثانية عشر للقسم الثاني بالصعيد

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قررت لجنة مسابقات القسم الثانى بالاتحاد المصرى لكرة القدم إجراء تعديل على موعد إقامة مباريات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى والتى كان من المقرر إقامتها السبت القادم الموافق 6/2/2020 لتقام الثلاثاء 9/2/2020 .



وجاء قرار اللجنة ونظرا لإقامة مباريات الدور التمهيدي الرابعة لبطولة كأس مصر ولاتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة بدورى القسم الثانى .



وتشهد مواجهات الجولة الثانية عشر بمجموعة الصعيد مواجهات هامة حيث يستضيف قنا الرياضى نظيره مركز شباب سمسطا ويحل شبان قنا ضيفا على الشرقية للدخان .



ويستضيف الالمونيوم نظيره المنيا فيما يستضيف بترول اسيوط نظيره بنى سويف .



ويحل اسمنت اسيوط ضيفا على تليفونات بني سويف ويحل الفيوم ضيفا على كيما اسوان ويستضيف ديروط نظيره الإعلاميين .